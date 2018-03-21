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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 43707 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Автобус с пассажирами вылетел в кювет в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 8914 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Неподалеку Кропивницкого в среду произошло ДТП с участием автобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Автобус "Неман" двигался со стороны села Большие Виски в областной центр. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099. В результате автобус отбросило в кювет.

Кроме водителя, в автобусе находились двое пассажиров. Никто из людей не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Водители разошлись по европротоколу.

Также указано, что автобус осуществлял нерегулярные перевозки.

Напомним, на Закарпатье полиция временно перекрывала движение транспорта на международной трассе Киев-Чоп из-за фуры, которая вылетела в кювет.

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