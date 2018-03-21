Автобус з пасажирами вилетів у кювет на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Неподалік Кропивницького у середу сталася ДТП за участю автобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
Автобус "Неман" рухався зі сторони села Велика Виска до обласного центру. Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21099. У результаті автобус відкинуло в кювет.
Крім водія, в автобусі перебували двоє пасажирів. Ніхто з людей не постраждав. Автівка отримала механічні пошкодження. Водії розійшлися за європротоколом.
Також зазначено, що автобус здійснював нерегулярні перевезення.
Нагадаємо, на Закарпатті поліція тимчасово перекривала рух транспорту міжнародною трасою Київ-Чоп через фуру, яка злетіла у кювет.