Автобус с детской сборной по тхэквондо застрял на трассе Киев-Одесса

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73896 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88569 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91210 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110026 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101243 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104935 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111915 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117129 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122914 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134469 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:54 • 120035 просмотра
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7 марта, 15:14 • 187325 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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7 марта, 08:52 • 220612 просмотра
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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 62656 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

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10 марта, 10:58 • 101637 просмотра
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10 марта, 10:01 • 103394 просмотра
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10 марта, 08:24 • 109447 просмотра
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7 марта, 19:45 • 197029 просмотра
Актуальное
Автобус с детской сборной по тхэквондо застрял на трассе Киев-Одесса

Автобус с детской сборной по тхэквондо застрял на трассе Киев-Одесса

Киев  •  УНН

 • 15554 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. На трассе Киев-Одесса заблокирован в пробке автобус с детской сборной по тхэквондо. Об этом сообщают пользователи в Facebook, передает УНН.

"Одесская трасса 160 км. Заблокирован автобус с детьми, сборная Украины по Таэквон-до не можем добраться домой !!!!

Дети отстаивали Честь и Имя Страны, а "страна" не в состоянии очистить дороги. Сопровождения нет!!! Полиция никак не отреагировала!!!" - говорится в сообщении пользователя Ксю Клюевой.

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Напомним, в Житомирской области маршрутка с 10 пассажирами в салоне съехала в кювет и перевернулась на бок из-за снежной пурги.

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