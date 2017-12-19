Автобус с детской сборной по тхэквондо застрял на трассе Киев-Одесса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. На трассе Киев-Одесса заблокирован в пробке автобус с детской сборной по тхэквондо. Об этом сообщают пользователи в Facebook, передает УНН.
"Одесская трасса 160 км. Заблокирован автобус с детьми, сборная Украины по Таэквон-до не можем добраться домой !!!!
Дети отстаивали Честь и Имя Страны, а "страна" не в состоянии очистить дороги. Сопровождения нет!!! Полиция никак не отреагировала!!!" - говорится в сообщении пользователя Ксю Клюевой.
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Напомним, в Житомирской области маршрутка с 10 пассажирами в салоне съехала в кювет и перевернулась на бок из-за снежной пурги.