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Автобус із дитячою збірною з тхеквондо застряг на трасі Київ-Одеса

Автобус із дитячою збірною з тхеквондо застряг на трасі Київ-Одеса

Київ • УНН

 • 15555 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На трасі Київ-Одеса заблокований у заторі автобус із дитячою збірною з тхеквондо. Про це повідомляють дописувачі у Facebook, передає УНН.

“Одеська траса 160 км. Заблокований автобус з дітьми, збірна України з Таеквон-до не можемо дістатися додому!!!!

Діти відстоювали Честь і Ім’я Країни, а „країна“ не в змозі почистити дороги. Супроводу немає!!! Поліція ніяк не відреагувала!!!” — йдеться у повідомленні дописувачки Ксю Клюєвої.

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Нагадаємо, у Житомирській області маршрутка із 10 пасажирами в салоні з’їхала в кювет і перекинулась на бік через снігову заметіль.

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