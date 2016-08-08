Авто столкнулось с поездом в Оклахоме: 4 человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Четыре человека погибли, еще один получил ранения в воскресенье в результате столкновения поезда с легковым автомобилем, который пересекал железнодорожный переезд в штате Оклахома, передает УНН со ссылкой на ABC.
По его данным, ДТП произошло неподалеку от города Пото. Водитель авто, в котором находились пять человек, включая трех подростков, не успел пересечь железнодорожный переезд, в то время как к нему приближался поезд. В результате состав на полном ходу протаранил автомобиль.
Четыре человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Один подросток доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.
Правоохранительные органы выясняют причины трагедии.