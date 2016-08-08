Авто зіткнулося з поїздом в Оклахомі: 4 людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Чотири людини загинули, ще один отримав поранення в неділю в результаті зіткнення поїзда з легковим автомобілем, який перетинав залізничний переїзд в штаті Оклахома, передає УНН з посиланням на ABC.
За його даними, ДТП сталося неподалік від міста Пото. Водій авто, в якому знаходилися п’ять осіб, включаючи трьох підлітків, не встиг перетнути залізничний переїзд, в той час як до нього наближався потяг. У результаті склад на повному ходу протаранив автомобіль.
Чотири людини, що знаходилися в машині, загинули на місці. Один підліток доставлений в лікарню з важкими пораненнями.
Правоохоронні органи з’ясовують причини трагедії.