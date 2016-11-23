Авто с двумя погибшими вытащили из Днепра в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Авто с двумя погибшими вытащили из Днепра в Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Черкасской области.
Сегодня, 23 ноября в 13:14 ч. спасателям от дежурного Золотоношского отделения полиции поступило сообщение о найденном рыбаками на дне реки Днепр в районе села Коробовка автомобиле Хюндай Туксон.
Спасатели с помощью лебедки вытащили на берег автомобиль, в салоне которого оказались двое погибших.
По предварительной информации погибшими оказались 44-летний мужчина и 43-летняя женщина, которые с 22 июня 2016 г. находятся в розыске, как пропавшие.
Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.