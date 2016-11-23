Авто з двома загиблими витягнули з Дніпра на Черкащині

Сьогодні, 23 листопада о 13:14 годині до рятувальників від чергового Золотоніського відділку поліції, надійшло повідомлення про знайдений рибалками на дні річки Дніпро в районі села Коробівка автомобіль Хюндай Туксон.

Рятувальники за допомогою лебідки витягнули на берег автомобіль в салоні якого виявилось двоє загиблих.

За попередньою інформацією загиблими виявились 44-річний чоловік та 43-річна жінка, які з 22 червня 2016 року знаходяться в розшуку, як зниклі.

Наразі на місці події працює оперативно-слідча група.