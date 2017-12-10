Авто вылетело на остановку общественного транспорта и сбило троих людей в Киеве

"По словам водителя-виновника автомобиля Nissan, он двигался по ул. Верхний Вал. Решил вернуть в сторону Нижнего Вала у "Житнего рынка". На трамвайных путях автомобиль занесло и он вылетел на тротуар в остановку общественного транспорта, где в это время стояли 3 человека, один из них ребенок 12 лет. Все трое госпитализированы с различными травмами ", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Житомире легковушка въехала в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали три человека , среди которых ребенок.