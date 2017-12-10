Авто вилетіло на зупинку громадського транспорту і збило трьох людей в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Автомобіль Nissan врізався в зупинку громадського транспорту на столичному Подолі. Про це повідомляє портал "Київ Оперативний", передає УНН.
"Зі слів водія-винуватця автомобіля Nissan, він рухався по вул. Верхній Вал. Вирішив повернути в вбік Нижнього Валу біля "Житнього ринку". На трамвайних коліях автомобіль занесло і він вилетів на тротуар в зупинку громадського транспорту, де в цей час стояли 3 людини, один з них дитина 12 років. Всі троє госпіталізовані з різними травмами" - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у Житомирі легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждало троє людей, серед яких дитина.