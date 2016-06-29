Авто патрульных полицейских в Харькове попало в аварию

По словам очевидцев, столкнулись авто патрульных с "ВАЗ-2110".

Как отметили очевидцы, "ВАЗ" двигался по Ярослава Мудрого, а "Prius" - по улице Алчевских. Светофор на перекрестке не работал и патрульные не пропустили "ВАЗ-2110", рассказали очевидцы в соцсетях.

В полиции на данный момент ситуацию никак не комментируют.

Обстоятельства происшествия выясняются.