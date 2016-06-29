Авто патрульных полицейских в Харькове попало в аварию
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 29 июня. УНН. Авария с участием автомобиля "Toyota Prius" патрульной полиции, по предварительной информации, произошла на перекрестке улиц Ярослава Мудрого (бывш. Петровского) и Алчевского (бывш. Артема) в Харькове. Об этом пишут очевидцы в соцсетях, сообщает УНН.
По словам очевидцев, столкнулись авто патрульных с "ВАЗ-2110".
Как отметили очевидцы, "ВАЗ" двигался по Ярослава Мудрого, а "Prius" - по улице Алчевских. Светофор на перекрестке не работал и патрульные не пропустили "ВАЗ-2110", рассказали очевидцы в соцсетях.
В полиции на данный момент ситуацию никак не комментируют.
Обстоятельства происшествия выясняются.