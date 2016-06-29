Авто патрульних поліцейських у Харкові потрапило в аварію
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 29 червня. УНН. Аварія за участю автомобіля "Toyota Prius" патрульної поліції, за попередньою інформацією, сталася на перехресті вулиць Ярослава Мудрого (колиш. Петровського) і Алчевського (колиш. Артема) у Харкові. Про це пишуть очевидці у соцмережах, повідомляє УНН.
За словами очевидців, зіткнулося авто патрульних з "ВАЗ-2110".
Як зазначили очевидці, "ВАЗ" рухався по Ярослава Мудрого, а "Prius" - по вулиці Алчевських. Світлофор на перехресті не працював і патрульні не пропустили "ВАЗ2, розповіли очевидці в соцмережах.
У поліції на цей момент ситуацію ніяк не коментують.
Обставини події з'ясовуються.