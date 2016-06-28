Автомобиль въехал в дерево в Хмельницком

Свидетели ДТП утверждают, что автомобиль "Ауди" на большой скорости врезался в дерево на улице Трудовая.

На месте происшествия - полиция и медики "скорой".

"Спасатели достают из машины водителя. В каком состоянии человек, пока не известно. После столкновения дерево привалило водителя в авто", - рассказала очевидец ДТП Мария.

Обстоятельства происшествия выясняются.