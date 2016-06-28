Автомобиль въехал в дерево в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Автомобиль въехал в дерево в Хмельницком. Пассажиров госпитализировали в больницу. Водителя из автомобиля достают спасатели. Об этом корреспонденту УНН сообщили свидетели ДТП.
Свидетели ДТП утверждают, что автомобиль "Ауди" на большой скорости врезался в дерево на улице Трудовая.
На месте происшествия - полиция и медики "скорой".
"Спасатели достают из машины водителя. В каком состоянии человек, пока не известно. После столкновения дерево привалило водителя в авто", - рассказала очевидец ДТП Мария.
Обстоятельства происшествия выясняются.