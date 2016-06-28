Автівка в'їхала в дерево у Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 червня. УНН. Автівка в'їхала в дерево у Хмельницькому. Пасажирів госпіталізували до лікарні. Водія з автомобіля дістають рятувальники. Про це кореспонденту УНН повідомили свідки ДТП.
Свідки ДТП стверджують, що автомобіль "Ауді" на шаленій швидкості врізався в дерево на вулиці Трудова.
На місці події - поліція і медики "швидкої".
"Рятувальники дістають із автівки водія. В якому стані чоловік, наразі не відомо. Після зіткнення дерево привалило водія в авто", - розповіла очевидець ДТП пані Марія.
Обставини події з'ясовуються.