Автомобиль въехал в трамвай в Киеве, движение заблокировано
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Движение трамваев заблокировано по улице Дмитриевская в Киеве из-за ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевпастранса.
"Задерживается движение трамваев № 15, 18 по ул. Дмитриевская - ул. В. Котарбинского по причине ДТП", - говорится в сообщении.
На место вызвана полиция.
В то же время, в местных пабликах появились фото ДТП. На них видно, как автомобиль врезался в трамвай.
Напомним, утром 17 ноября в столице, по состоянию на 8:10, движение транспорта было затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города.
Также движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие.
По этой причине, по данным Киевпастранса, задерживается движение автобусов № 24, 62. Движение автобусов № 24 организовано от Железнодорожного вокзала до Европейской площади, и от "Музея истории Украины во Второй мировой войне" к Арсенальной площади; автобусов № 62 от Контрактовой площади до Европейской площади, и от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная".
Также задерживается движение автобусов №55 по ул. Грушевского/пер. Крепостной по причине перекрытия движения митингующими. Движение автобусов №55 организовано по бул. Леси Украинки.