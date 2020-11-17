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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50956 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93215 просмотра

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Автомобиль въехал в трамвай в Киеве, движение заблокировано

Автомобиль въехал в трамвай в Киеве, движение заблокировано

Киев  •  УНН

 • 17771 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Движение трамваев заблокировано по улице Дмитриевская в Киеве из-за ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Киевпастранса.

"Задерживается движение трамваев № 15, 18 по ул. Дмитриевская - ул. В. Котарбинского по причине ДТП", - говорится в сообщении.

На место вызвана полиция.

В то же время, в местных пабликах появились фото ДТП. На них видно, как автомобиль врезался в трамвай.

Напомним, утром 17 ноября в столице, по состоянию на 8:10, движение транспорта было затруднено на мостах в направлении правого берега, а также в центре города.

Также движение по улице Михаила Грушевского в столице с утра вторника, 17 ноября, перекрыли митингующие.

По этой причине, по данным Киевпастранса, задерживается движение автобусов № 24, 62. Движение автобусов № 24 организовано от Железнодорожного вокзала до Европейской площади, и от "Музея истории Украины во Второй мировой войне" к Арсенальной площади; автобусов № 62 от Контрактовой площади до Европейской площади, и от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная".

Также задерживается движение автобусов №55 по ул. Грушевского/пер. Крепостной по причине перекрытия движения митингующими. Движение автобусов №55 организовано по бул. Леси Украинки.

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