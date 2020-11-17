Автівка в'їхала у трамвай у Києві, рух заблоковано

“Затримується рух трамваїв № 15, 18 по вул. Дмитрівська — вул. В. Котарбінського з причини ДТП”, — йдеться у повідомленні.

На місце викликано поліцію.

Водночас, у місцевих пабліках з’явилися фото ДТП. На них видно, як автомобіль врізався у трамвай.

Нагадаємо, зранку 17 листопада у столиці, станом на 8:10, рух транспорту було ускладнено на мостах у напрямку правого берега, а також у центрі міста.

Також рух вулицею Михайла Грушевського у столиці з ранку вівторка, 17 листопада, перекрили мітингувальники.

З цієї причини, за даними Київпастрансу, затримується рух автобусів № 24, 62. Рух автобусів № 24 організовано від Залізничного вокзалу до Європейської площі, та від “Музею історії України у другій світовій війні” до Арсенальної площі; автобусів № 62 від Контрактової площі до Європейської площі, та від Ботанічного саду до ст. м. “Арсенальна”.

Також затримується рух автобусів №55 по вул. Грушевського/пров. Кріпосний з причини перекриття руху мітингувальниками. Рух автобусів №55 організовано по бул. Лесі Українки.