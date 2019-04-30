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Автомобиль на большой скорости наехал на камень и перевернулся

Киев  •  УНН

 • 18002 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 22-летнего мужчины в Краматорске Донецкой области на большой скорости наехал на камень и перевернулся. Водитель не пострадал, на него составили админпротокол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Краматорска и Славянска.

"Двигаясь по улице Аэроклубная, 22-летний водитель за рулем Chevrolet Aveo не выбрал безопасную скорость для движения и наехал на камень. На большой скорости авто перевернулось", - указали в патрульной полиции, добавив, что ДТП произошло накануне, 29 апреля.

Как отмечается, в зоне риска не было пешеходов или других транспортных средств, а водитель находился в салоне один.

В полицию позвонил неравнодушный прохожий, ставший свидетелем происшествия.

"Водитель не пострадал, а вот автомобиль получил многочисленные механические повреждения", - добавили правоохранители.

При общении с водителем каких-либо признаков алкогольного или наркотического опьянения полицейские не обнаружили.

Патрульные обеспечили охрану места происшествия и составили на водителя протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).

Напомним, патрульное авто столкнулось с легковушкой в Полтаве.

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