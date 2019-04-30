Патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві, є постраждалі

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик, у Полтаві зіткнувся на перехресті з автомобілем Daewoo Lanos, водії та пасажири автівок отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Полтавської області.