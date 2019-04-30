Патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві, є постраждалі

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль патрульної поліції, який їхав на виклик, у Полтаві зіткнувся на перехресті з автомобілем Daewoo Lanos, водії та пасажири автівок отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Полтавської області.

ДТП за участю службового автомобіля патрульної поліції сталася напередодні близько 15-ї години на перехресті вулиць Сінна та Пушкіна.

"За попередньою інформацією, екіпаж патрульних з увімкненими спеціальними звуковими сигналами, а також з увімкненими проблисковими маячками рухався на виклик про скоєння злочину. Під час проїзду перехрестя вулиць Сінна та Пушкіна відбулось зіткнення службового автомобіля Toyota Prius та Daewoo Lanos", - вказали у патрульній поліції.

"Водії та пасажири транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні", - додали правоохоронці.

Також вказано, що у результаті ДТП автомобілі учасників отримали механічні пошкодження.

На місце дорожньо-транспортної пригоди викликано швидку та слідчо-оперативну групу. Обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, у Сумах в автомобілі патрульних помер 29-річний чоловік.

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