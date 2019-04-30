Патрульное авто столкнулось с легковушкой в Полтаве, есть пострадавшие

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Автомобиль патрульной полиции, который ехал на вызов, в Полтаве столкнулся на перекрестке с автомобилем Daewoo Lanos, водители и пассажиры автомобилей получили телесные повреждения и были госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавской области.

ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции произошло накануне около 15 часов на перекрестке улиц Сенная и Пушкина.

"По предварительной информации, экипаж патрульных с включенными специальными звуковыми сигналами, а также с включенными проблесковыми маячками двигался на вызов о совершении преступления. Во время проезда перекрестка улиц Сенная и Пушкина произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos", - указали в патрульной полиции.

"Водители и пассажиры транспортных средств получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу", - добавили правоохранители.

Также указано, что в результате ДТП автомобили участников получили механические повреждения.

На место дорожно-транспортного происшествия была вызвана скорая и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Напомним, в Сумах в автомобиле патрульных умер 29-летний мужчина.

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