Автівка на великій швидкості наїхала на камінь і перекинулася

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 22-річного чоловіка у Краматорську Донецької області на великій швидкості наїхав на камінь і перекинувся. Водій не постраждав, на нього склали адмінпротокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.