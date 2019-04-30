Автівка на великій швидкості наїхала на камінь і перекинулася
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Автомобіль Chevrolet Aveo під керуванням 22-річного чоловіка у Краматорську Донецької області на великій швидкості наїхав на камінь і перекинувся. Водій не постраждав, на нього склали адмінпротокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.
"Рухаючись вулицею Аероклубна, 22-річний водій за кермом Chevrolet Aveo не вибрав безпечну швидкість для руху та наїхав на камінь. На великій швидкості авто перекинулося", - вказали у патрульній поліції, додавши, що ДТП сталася напередодні, 29 квітня.
Як зазначається, у зоні ризику не було пішоходів чи інших транспортних засобів, а водій перебував у салоні один.
До поліції зателефонував небайдужий перехожий, який став свідком події.
"Водій не постраждав, а от автівка отримала численні механічні пошкодження", - додали правоохоронці.
При спілкуванні з кермувальником будь-яких ознак алкогольного чи наркотичного сп'яніння поліцейські не виявили.
Патрульні забезпечили охорону місця події та склали на водія протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).
Нагадаємо, патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві.