Австрийский канцлер решил начать в стране экологическую революцию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Федеральный канцлер Австрии, социал-демократ Кристиан Керн заявил, что ставит целью превратить центральноевропейскую страну в образцовое "зеленое" государство. В программной речи в среду, 11 января, К.Керн заявил о намерениях достичь "революционной перестройки энергетических систем", передает УНН со ссылкой на Reuters.
План К.Керна предусматривает привлечение около 40 млрд евро частных инвестиций, которые должны пойти на "зеленую" энергетику - ветряные, гидро- и гелиоэлектростанции, обновление сетей и развитие энергосбережения.
К.Керн заявил, что предыдущая государственная политика по экологии в Австрии оказалась неэффективной. Правительство, по его словам, не способствовало лучшим инновациям.
Он также анонсировал создание нескольких сотен тысяч новых рабочих мест до 2020 года, из них около 40 тыс. - благодаря "озеленению" экономики. К.Керн в своем плане также дал обещание предоставлять работу мигрантам.