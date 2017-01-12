Австрійський канцлер вирішив почати в країні екологічну революцію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Федеральний канцлер Австрії, соціал-демократ Крістіан Керн заявив, що ставить за мету перетворити центральноєвропейську країну на взірцеву “зелену” державу. У програмній промові у середу, 11 січня, К.Керн заявив про наміри досягнути “революційною перебудови енергетичних систем”, передає УНН з посиланням на Reuters.
План К.Керна передбачає залучення близько 40 мільярдів євро приватних інвестицій, що повинні піти на “зелену” енергетику — вітряні, гідро- та геліоелектростанції, оновлення мереж та розвиток енергозбереження.
К.Керн заявив, що попередня державна політика щодо екології в Австрії виявилася неефективною. Уряд, за його словами, не сприяв кращим інноваціям.
Він також анонсував створення кількох сотень тисяч нових робочих місць до 2020 року, з них близько 40 тисяч — завдяки “озелененню” економіки. К.Керн у своєму плані також дав обіцянку надавати роботу мігрантам.