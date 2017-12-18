Австрийская компания добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Австрийская компания "Ф.И. Эльснер унд Ко. "Пытается в судебном порядке доказать, что Государственная акционерная компания" Хлеб Украины "банкрот. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
Еще в 2010 году компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." Обратилась в суд с просьбой признать ГАК "Хлеб Украины" банкротом, поскольку последняя не в состоянии оплатить долг. В этом году было открыто соответствующее судебное производство № 46/528-б.
В январе 2011 года производство по делу о банкротстве ГАК "Хлеб Украины" было остановлено, а материалы дела переданы в прокуратуру Печерского района Киева. После этого материалы дела считаются утерянными.
Компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." прошла три судебные инстанции и таки добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины". Дело возобновлено Хозяйственным судом города Киева в октябре этого года.
В ноябре Минагрополитики и ГАК "Хлеб Украины" обратились в Апелляционный суд с целью оспорить решение о возобновлении дела, однако суд встал на сторону австрийцев.
"Удовлетворить заявление заявителя фирмы "Ф.И. Эльснер унд Ко." о восстановлении материалов дела №46/528-б. Восстановить материалы дела № 46/528-б", - говорится в постановлении суда.
Напомним, как сообщал УНН, в пользу ГАК "Хлеб Украины" суды передали уже пять предприятий Государственно продовольственно - зерновой корпорации (ГПЗКУ).
Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.
Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардном китайском кредитом.
В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии через него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.