Австрийская компания добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины"

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 93975 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101114 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101500 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115103 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102895 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105591 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112502 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117208 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123028 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134713 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский

10 марта, 19:43 • 34343 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 54240 просмотра
Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы

10 марта, 21:05 • 35958 просмотра
рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

рф атаковала Одессу: пожары на складе и в жилом доме

10 марта, 22:41 • 18703 просмотра
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

04:46 • 63234 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 102096 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 115101 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 122349 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 189589 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 222867 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 74097 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 103499 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 105178 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 111160 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 198697 просмотра
Актуальное
Австрийская компания добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины"

Австрийская компания добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины"

Киев  •  УНН

 • 15788 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Австрийская компания "Ф.И. Эльснер унд Ко. "Пытается в судебном порядке доказать, что Государственная акционерная компания" Хлеб Украины "банкрот. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Еще в 2010 году компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." Обратилась в суд с просьбой признать ГАК "Хлеб Украины" банкротом, поскольку последняя не в состоянии оплатить долг. В этом году было открыто соответствующее судебное производство № 46/528-б.

В январе 2011 года производство по делу о банкротстве ГАК "Хлеб Украины" было остановлено, а материалы дела переданы в прокуратуру Печерского района Киева. После этого материалы дела считаются утерянными.

Компания "Ф.И. Эльснер унд Ко." прошла три судебные инстанции и таки добилась возобновления дела о банкротстве ГАК "Хлеб Украины". Дело возобновлено Хозяйственным судом города Киева в октябре этого года.

В ноябре Минагрополитики и ГАК "Хлеб Украины" обратились в Апелляционный суд с целью оспорить решение о возобновлении дела, однако суд встал на сторону австрийцев.

"Удовлетворить заявление заявителя фирмы "Ф.И. Эльснер унд Ко." о восстановлении материалов дела №46/528-б. Восстановить материалы дела № 46/528-б", - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УНН, в пользу ГАК "Хлеб Украины" суды передали уже пять предприятий Государственно продовольственно - зерновой корпорации (ГПЗКУ).

Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации предприятий ГПЗК заинтересованными лицами.

Такая ситуация смутила китайских инвесторов ГПЗКУ, которые на прошлой неделе приезжали с официальным визитом в Украину и встретились с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Как пишут "Экономические известия", китайская сторона заподозрила попытку украинской власти способом вывода активов из ГПЗКУ в ГАК "Хлеб Украины" избежать выплат по полуторамиллиардном китайском кредитом.

В посольстве Китайской Народной Республики ситуацию с кредитом и возможные претензии через него к украинской власти комментировать УНН отказались, посоветовав при этом обратиться к украинскому правительству.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы