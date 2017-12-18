Австрійська компанія домоглася поновлення справи про банкрутство ДАК “Хліб Україна”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Австрійська компанія “Ф.Й. Ельснер унд Ко.” намагається у судовому порядку довести, що Державна акціонерна компанія “Хліб України” банкрот. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
Ще у 2010 році компанія “Ф.Й. Ельснер унд Ко.” звернулася до суду з проханням визнати ДАК “Хліб України” банкротом, оскільки остання не спроможна сплатити борг. Цього ж року було відкрите відповідне судове провадження № 46/528-б.
У січні 2011 року провадження по справі про банкрутство ДАК “Хліб України” було зупинено, а матеріали справи передані до прокуратури Печерського району Києва. Після цього матеріали справи рахуються загубленими.
Компанія “Ф.Й. Ельснер унд Ко.” пройшла три судові інстанції і таки домоглася поновлення справи про банкротство ДАК “Хліб Україна”. Справу поновлено Господарським судом міста Києва у жовтні цього року.
У листопаді Мінагрополітики і ДАК “Хліб України” звернулися до Апеляційного суду з метою оскаржити рішення про поновлення справи, однак суд став на сторону австрійців.
“Задовольнити заяву заявника фірми "Ф.Й. Ельснер унд Ко." про відновлення матеріалів справи № 46/528-б. Відновити матеріали справи № 46/528-б”, — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на користь ДАК “Хліб Україна” суди передали вже п’ять підприємств Державно продовольчо — зернової корпорації (ДПЗКУ).
Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації підприємств ДПЗК зацікавленими особами.
Така ситуація збентежила китайських інвесторів ДПЗКУ, які минулого тижня приїздили з офіційним візитом до України і мали зустріч з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як пишуть “Економічні вісті”, китайська сторона запідозрила спробу української влади у спосіб виведення активів із ДПЗКУ до ДАК “Хліб Україна” уникнути виплат за півторамільярдним китайським кредитом.
У посольстві Китайської Народної Республіки ситуацію із кредитом та ймовірні претензії через нього до української влади коментувати УНН відмовилися, порадивши при цьому звернутися до українського уряду.