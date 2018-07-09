Австрия ввела временный контроль на границе

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать заторов на въезд работать две полосы. Однако водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Введен режим будет действовать до 13 июля. Официально власти страны объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке.

Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти.

"Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", - отмечают в полиции.



Как сообщал УНН, австрийское правительство предупреждает, что оно может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов.