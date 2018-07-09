Австрія ввела тимчасовий контроль на кордоні

За рекомендацією дорожньої поліції в зазначених місцях автомобілі повинні скидати швидкість до 30 км на годину для проходження візуального контролю. Щоб уникнути заторів, на в'їзд працюватимуть дві смуги. Проте водіям радять враховувати ймовірність затримок.

Введений режим буде діяти до 13 липня. Офіційно влада країни пояснює його необхідністю забезпечувати безпеку на період зустрічі глав МВС країн ЄС в австрійському Інсбруку.

Дана міра не має відношення до проблеми біженців, стверджує влада.

"Ми шукаємо можливих правопорушників, не обов'язково мігрантів", - вказують у поліції.



Як повідомляв УНН, австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів.