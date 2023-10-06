Австрия вызвала в МИД посла рф из-за обстрела села Гроза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Посла россии в Вене вызвали в МИД Австрии из-за ракетного удара по селу Гроза в Харьковской области 5 октября, который унес 52 жизни, сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, пишет УНН.
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"Посол россии в Вене только что был вызван из-за вчерашнего ужасного ракетного обстрела села в Харьковской области, унесшего десятки невинных жизней. Нападения на мирных жителей являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении МИД Австрии в соцсети X.
Накануне МИД Австрии призвал к "восстановлению справедливости из-за этого вопиющего нарушения международного гуманитарного права". ""Безнаказанности быть не должно!" = было сказано в заявлении.
Напомним
Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза в Харьковской области 5 октября количество погибших возросло до 52 человек.