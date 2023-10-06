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Австрія викликала до МЗС посла рф через обстріл села Гроза

Австрія викликала до МЗС посла рф через обстріл села Гроза

Київ • УНН

 • 926826 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Посла росії у Відні викликали до МЗС Австрії через ракетний удар по селу Гроза в Харківській області 5 жовтня, який забрав 52 життя, повідомили в австрійському зовнішньополітичному відомстві у п'ятницю, пише УНН.

Цитата

"Посол росії у Відні щойно був викликаний через вчорашній жахливий ракетний обстріл села в Харківській області, який забрав десятки безневинних життів. Напади на мирних жителів є воєнним злочином. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - ідеться у заяві МЗС Австрії у соцмережі X.

Напередодні МЗС Австрії закликало до "відновлення справедливості через це кричуще порушення міжнародного гуманітарного права". "Безкарності бути не повинно!", - було сказано у заяві.

Нагадаємо

Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих зросла до 52 осіб.

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