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Австрия выделила 500 тыс. евро на проект местного развития в Украине - ПРООН

Австрия выделила 500 тыс. евро на проект местного развития в Украине - ПРООН

Киев • УНН

 • 8638 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. ПРООН начинает новый проект по улучшению уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения в Черновицкой и Одесской областях. Общий бюджет проекта, профинансированный Агентством развития Австрии, составляет 500 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Украине, передает УНН.

"ПРООН начинает внедрение нового проекта, направленного на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения в Черновицкой и Одесской областях. При финансовой поддержке Агентства развития Австрии будет охвачено более 150 тыс. человек, проживающих в областных центрах и по крайней мере 18 сел, поселков и районов", - говорится в сообщении.

Указано, что проект также будет стимулировать участие граждан в местном самоуправлении и поощрять внедрение инициатив на уровне общин, сосредоточивая внимание на инклюзивности и охвате наиболее незащищенных слоев.

"Общий бюджет проекта, профинансированный Агентством развития Австрии, составляет 500 тыс. евро", - сказано в сообщении.

"Проект будет работать по двум направлениям: укрепление потенциала местных общин, местных органов власти и высших учебных заведений по применению принципов развития, ориентированного на общество, общего управления и предоставления услуг, содействие развитию малых ферм и несельскохозяйственных предприятий в сельских и пригородных районах", - сообщили в ПРООН.

Как отмечается, в рамках проекта общественным организациям будут предоставляться гранты для реализации микропроектов по поддержке социальных объектов (школ, детских садов и т.д.). До 50% расходов будут профинансированы проектом (6500 евро в одну инициативу), в 45% - местными бюджетами и менее 5% - организациями-бенефициарами. Содействие развитию кооперативов, меры по развитию потенциала и малые гранты будут обеспечиваться для общин, которые стремятся создать сельскохозяйственные кооперативы. С целью содействия диверсификации деятельности в сельских и малых городских общинах, в качестве важной составляющей борьбы с бедностью, в рамках проекта также будут предоставляться гранты для инициатив малого бизнеса (несельскохозяйственных), особенно направленных на женщин и представителей уязвимых групп.

Проект будет внедряться в течение 18 месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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