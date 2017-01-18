Австрія виділила 500 тис. євро на проект місцевого розвитку в Україні - ПРООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. ПРООН започатковує новий проект щодо поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. Загальний бюджет проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, становить 500 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба ПРООН в Україні, передає УНН.
"ПРООН розпочинає впровадження нового проекту, спрямованого на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. За фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії буде охоплено більше 150 тис. осіб, які проживають в обласних центрах та принаймні 18 сіл, селищ та районів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що проект також стимулюватиме участь громадян у місцевому самоврядуванні та заохочуватиме впровадження ініціатив на рівні громад, зосереджуючи увагу на інклюзивності та охопленні найбільш незахищених верств.
"Загальний бюджет проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, складає 500 тис. євро", - сказано у повідомленні.
"Проект працюватиме за двома напрямками: зміцнення потенціалу місцевих громад, місцевих органів влади та вищих навчальних закладів щодо застосування принципів розвитку, орієнтованого на громаду, спільного врядування та надання послуг; сприяння розвитку малих ферм та несільськогосподарських підприємств у сільських та приміських районах", - повідомили в ПРООН.
Як зазначається, у рамках проекту громадським організаціям надаватимуться гранти для реалізації мікропроектів з підтримки соціальних об’єктів (шкіл, дитячих садків тощо). До 50% витрат будуть профінансовані проектом (6 500 євро на одну ініціативу), до 45% - місцевими бюджетами та щонайменше 5% - організаціями-бенефіціарами. Сприяння розвитку кооперативів, заходи з розвитку потенціалу та малі гранти забезпечуватимуться для громад, які прагнуть створити сільськогосподарські кооперативи. З метою сприяння диверсифікації діяльності у сільських та малих міських громадах, в якості важливої складової боротьби з бідністю, у рамках Проекту також надаватимуться гранти для ініціатив малого бізнесу (несільськогосподарських), особливо спрямованих на жінок та представників уразливих груп.
Проект впроваджуватиметься протягом 18 місяців.