Австрія виділила 500 тис. євро на проект місцевого розвитку в Україні - ПРООН

ukru
16:27 • 8470 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 75234 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 101042 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 140316 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 141061 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 150562 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 280752 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 310345 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206439 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 220949 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 168984 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 132758 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 89943 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 74819 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 74476 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 75301 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 280775 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 310360 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 234295 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 308278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 2647 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 22314 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 74476 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 89943 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 126829 перегляди
Актуальне
Австрія виділила 500 тис. євро на проект місцевого розвитку в Україні - ПРООН

Австрія виділила 500 тис. євро на проект місцевого розвитку в Україні - ПРООН

Київ • УНН

 • 8639 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. ПРООН започатковує новий проект щодо поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. Загальний бюджет проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, становить 500 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба ПРООН в Україні, передає УНН.

"ПРООН розпочинає впровадження нового проекту, спрямованого на поліпшення рівня добробуту та життя найбільш уразливих груп населення у Чернівецькій та Одеській областях. За фінансової підтримки Агентства розвитку Австрії буде охоплено більше 150 тис. осіб, які проживають в обласних центрах та принаймні 18 сіл, селищ та районів", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що проект також стимулюватиме участь громадян у місцевому самоврядуванні та заохочуватиме впровадження ініціатив на рівні громад, зосереджуючи увагу на інклюзивності та охопленні найбільш незахищених верств.

"Загальний бюджет проекту, профінансований Агентством розвитку Австрії, складає 500 тис. євро", - сказано у повідомленні.

"Проект працюватиме за двома напрямками: зміцнення потенціалу місцевих громад, місцевих органів влади та вищих навчальних закладів щодо застосування принципів розвитку, орієнтованого на громаду, спільного врядування та надання послуг; сприяння розвитку малих ферм та несільськогосподарських підприємств у сільських та приміських районах", - повідомили в ПРООН.

Як зазначається, у рамках проекту громадським організаціям надаватимуться гранти для реалізації мікропроектів з підтримки соціальних об’єктів (шкіл, дитячих садків тощо). До 50% витрат будуть профінансовані проектом (6 500 євро на одну ініціативу), до 45% - місцевими бюджетами та щонайменше 5% - організаціями-бенефіціарами. Сприяння розвитку кооперативів, заходи з розвитку потенціалу та малі гранти забезпечуватимуться для громад, які прагнуть створити сільськогосподарські кооперативи. З метою сприяння диверсифікації діяльності у сільських та малих міських громадах, в якості важливої складової боротьби з бідністю, у рамках Проекту також надаватимуться гранти для ініціатив малого бізнесу (несільськогосподарських), особливо спрямованих на жінок та представників уразливих груп.

Проект впроваджуватиметься протягом 18 місяців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12