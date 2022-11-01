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Австрия отменяет бесплатный проезд для украинцев: есть нюанс

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Австрии изменили правила проезда по железной дороге для граждан Украины. Отныне украинцы должны покупать билеты на поезда. Исключение - только для тех, кто прибывает в страну впервые. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Австрии, передает УНН.

Цитата

«Начиная с 1 ноября проезд для граждан Украины в общественном транспорте города Вена является платным. Также меняются правила проезда для украинцев железнодорожным транспортом Австрии (ÖBB)», - говорится в сообщении.

Детали

Так, с 1 ноября 2022 года бесплатный билет для поездов Австрийской федеральной железной дорогой (ÖBB) будет доступен однократно во время первого въезда в Австрию (поезда из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома до пункта назначения в Австрии или для проезда транзитом через территорию Австрии).

«Билет для украинцев, прибывших впервые» (Erstankunft Ukraine-Ticket) будет предоставляться всем лицам с украинским паспортом, прибывающим из Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии. Этот билет действителен в течение 24 часов с момента выдачи для осуществления поездки до пункта назначения в Австрии или до пограничных станций в направлении Германии, Швейцарии или Италии во 2-м классе поездов ÖBB», - отметили в ведомстве. 

Посольство продолжает переговоры с Федеральным правительством, политиками и предприятиями, которые обеспечивают работу общественного транспорта, по созданию более доступных условий проезда для граждан Украины, которые находятся в Австрии с целью временной защиты.

Дополнение

Билет за 9 евро в Германии получит «преемника» - новый проездной на общественный транспорт. Нововведение планируется в стране с 1 января 2023 года.

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