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Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українців: є нюанс

Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українців: є нюанс

Київ • УНН

 • 398715 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Відсьогодні, 1 листопада, в Австрії змінили правила проїзду залізницею для громадян України. Відтепер українці мають купувати квитки на потяги. Виняток - лише для тих, хто прибуває до країни вперше. Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Австрії, передає УНН.

Цитата

«Починаючи з 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним. Також змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB)», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, з 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії).

«Квиток для українців, які прибули вперше» (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB», - зазначили у відомстві. 

Посольство продовжує перемовини з Федеральним урядом, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту.

Доповнення

Квиток за 9 євро в Німеччині отримає «наступника» - новий проїзний на громадський транспорт. Нововведення планується в країні з 1 січня 2023 року.

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