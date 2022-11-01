Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українців: є нюанс

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«Починаючи з 1 листопада проїзд для громадян України в громадському транспорті міста Відень є платним. Також змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB)», - йдеться у повідомленні.



Деталі



Так, з 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії).

«Квиток для українців, які прибули вперше» (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають з України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини. Цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видачі для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB», - зазначили у відомстві.

Посольство продовжує перемовини з Федеральним урядом, політиками та підприємствами, які забезпечують роботу громадського транспорту, стосовно створення доступніших умов проїзду для громадян України, які перебувають у Австрії з метою тимчасового захисту.

Доповнення

Квиток за 9 євро в Німеччині отримає «наступника» - новий проїзний на громадський транспорт. Нововведення планується в країні з 1 січня 2023 року.