Австрия усиливает карантинные ограничения из-за всплеска COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Власти Австрии приняли решение усилить карантинные ограничения на фоне новых всплесков коронавирусной болезни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Spiegel.
Детали
Новые правила вводятся с понедельника, 8 ноября. Гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места — кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.
При этом ограничения не распространяются на тех, кто привит, а также тех, кто недавно переболел коронавирусом.
Власти установили срок в 4 недели, в течение которого в общественные заведения смогут попасть те, у кого есть только одна доза вакцины, а также негативный ПЦР-тест.
После этого вход будет позволен только полностью вакцинированным и тем людям, которые недавно выздоровели от COVID-19.
Добавим
В начале сентября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в дальнейшем любые карантинные ограничения будут вводить только для тех, кто полностью не вакцинировался от коронавируса.
Курц пообещал вакцинированным австрийцам, что для них больше не будет новых локдаунов. В то же время канцлер отметил что те, кто решил не делать прививки, должны готовиться к регулярным ограничений в повседневной жизни.
Через месяц власти сообщили, что с 1 ноября Австрия усиливает карантин. Власти обязали работников учреждений, которые контактируют с людьми, иметь COVID-сертификаты или ПЦР-тесты.