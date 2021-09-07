Канцлер Австрії Курц заявив, що для повністю вакцинованих - "пандемія закінчилася"

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Курц пообіцяв вакцинованим австрійцям, що для них більше не буде нових локдаунів. Водночас канцлер зазначив що ті, хто вирішив не робити щеплення, мають готуватися до регулярних обмежень у повсякденному житті.

Також він уточнив, що закінчення пандемії для щеплених не означає зникнення коронавірусу взагалі.

Кількість хворих на коронавірус в Австрії збільшується з середини серпня, проте пікових показників, як у листопаді 2020 року і квітні цього року, країна поки не сягнула.

Нагадаємо

У Данії з 10 вересня скасують усі обмеження, які ввели для боротьби з коронавірусом. Уряд країни вирішив не класифікувати COVID-19 як соціально небезпечне захворювання. Здебільшого це пов’язано з успішною кампанією вакцинації серед населення.