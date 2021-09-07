Канцлер Австрії Курц заявив, що для повністю вакцинованих - "пандемія закінчилася"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що надалі будь-які карантинні обмеження вводитимуть лише для тих, хто повністю не вакцинувався проти коронавірусу. Про це повідомляє УНН за даними Euronews.
Деталі
Курц пообіцяв вакцинованим австрійцям, що для них більше не буде нових локдаунів. Водночас канцлер зазначив що ті, хто вирішив не робити щеплення, мають готуватися до регулярних обмежень у повсякденному житті.
Також він уточнив, що закінчення пандемії для щеплених не означає зникнення коронавірусу взагалі.
Кількість хворих на коронавірус в Австрії збільшується з середини серпня, проте пікових показників, як у листопаді 2020 року і квітні цього року, країна поки не сягнула.
Нагадаємо
У Данії з 10 вересня скасують усі обмеження, які ввели для боротьби з коронавірусом. Уряд країни вирішив не класифікувати COVID-19 як соціально небезпечне захворювання. Здебільшого це пов’язано з успішною кампанією вакцинації серед населення.