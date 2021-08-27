Данія восени скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

Деталі

Уряд Данії вирішив після 10 вересня не класифікувати COVID-19 як соціально небезпечне захворювання. Здебільшого це пов'язано з успішною кампанією вакцинації в країні.

За статистикою ВООЗ, станом на 26 серпня у Данії введено 8 393 448 доз вакцини, зареєстровано 340 567 хворих на коронавірус, померло – 2 571 осіб.

Цитата

"Епідемія під контролем, у нас рекордно високий рівень вакцинації. Тому 10 вересня ми можемо відмовитися від деяких особливих правил, які ми вводили для боротьби з COVID-19. Але, незважаючи на те, що зараз ми перебуваємо в гарному становищі, епідемія ще не зникла. Уряд швидко поверне карантинні обмеження, якщо пандемія знову загрожуватиме нашому населенню", – заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Гойніке.

Нагадаємо

У липні Данія скасувала обмеження на в'їзд для українців. Громадяни України мають подати лише дійсний негативний ПЦР тест, який має бути зроблено не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген за 48 годин.