Данія восени скасує всі обмеження, пов'язані з COVID-19

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Данії 10 вересня скасують обмеження, які ввели для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр уряду країни.

Деталі

Уряд Данії вирішив після 10 вересня не класифікувати COVID-19 як соціально небезпечне захворювання. Здебільшого це пов'язано з успішною кампанією вакцинації в країні. 

За статистикою ВООЗ, станом на 26 серпня у Данії введено 8 393 448 доз вакцини, зареєстровано 340 567 хворих на коронавірус, померло – 2 571 осіб.

Цитата

"Епідемія під контролем, у нас рекордно високий рівень вакцинації. Тому 10 вересня ми можемо відмовитися від деяких особливих правил, які ми вводили для боротьби з COVID-19. Але, незважаючи на те, що зараз ми перебуваємо в гарному становищі, епідемія ще не зникла. Уряд швидко поверне карантинні обмеження, якщо пандемія знову загрожуватиме нашому населенню", – заявив міністр охорони здоров'я Данії Магнус Гойніке.

Нагадаємо

У липні Данія скасувала обмеження на в'їзд для українців. Громадяни України мають подати лише дійсний негативний ПЦР тест, який має бути зроблено не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або тест на антиген за 48 годин.

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