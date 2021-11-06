Австрія посилює карантинні обмеження через спалах COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Влада Австрії прийняла рішення посилити карантинні обмеження на фоні нових спалахів коронавірусної хвороби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Spiegel.
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Нові правила вводяться з понеділка, 8 листопада. Громадянам, які не пройшли повний курс вакцинації, буде заборонено відвідувати громадські місця — кафе, ресторани, перукарні, готелі і брати участь у зборах, де буде більше 25 осіб.
При цьому обмеження не поширюються на тих, хто щеплений, а також тих, хто недавно перехворів коронавірусом.
Влада встановила термін у 4 тижні, протягом якого в громадські заклади зможуть потрапити ті, у кого є тільки одна доза вакцини, а також негативний ПЛР-тест.
Після цього вхід буде дозволений тільки повністю вакцинованим і тим людям, які недавно одужали від COVID-19.
Додамо
На початку вересня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що надалі будь-які карантинні обмеження будуть вводити тільки для тих, хто повністю не вакцинувався від коронавірусу.
Курц пообіцяв вакцинованим австрійцям, що для них більше не буде нових локдаунів. У той же час канцлер зазначив що ті, хто вирішив не робити щеплення, повинні готуватися до регулярних обмежень у повсякденному житті.
Через місяць влада повідомила, що з 1 листопада Австрія посилює карантин. Влада зобов’язала працівників установ, які контактують з людьми, мати COVID-сертифікати або ПЛР-тести.