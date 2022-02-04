Австрия первой в Европе ввела обязательную вакцинацию от COVID-19

Детали

В результате мер Австрии те, у кого нет сертификата вакцины или исключения, могут быть оштрафованы на 600 евро (680 долларов США).

Согласно данным Министерства здравоохранения Австрии, беременные женщины и те, кто не может быть вакцинирован, освобождаются от действия этого закона. Освобождение от вакцинации также распространяется на людей, которые недавно заразились Covid-19, и будет действовать в течение 180 дней с даты получения ими первого положительного теста ПЦР на Covid-19.

Новый закон будет действовать до 31 января 2024 года, и непривитым людям может грозить максимальный штраф в размере 3600 евро (4000 долларов США).

Что было раньше

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на введении мандата на вакцинацию в рамках стратегии страны по сдерживанию Covid-19, и в конце марта ожидается ключевое голосование по потенциальному мандату на вакцину.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, как в Германии, так и в Австрии уровень вакцинации выше, чем в среднем по Европейскому союзу: 70,4%.

Германия занимает второе место в Европе по численности населения после Италии. 28 января министр здравоохранения Германии и эпидемиолог Карл Лаутербах заявил, что непривитых немцев в четыре раза больше, чем в Великобритании, и в три раза больше чем в Италии.

В пятницу ФРГ сообщила о рекордных 248 838 новых случаях.

Опыт других европейских стран

В то время, как некоторые европейские страны ужесточают требования, другие отказываются от правил Covid-19, несмотря на всплеск случаев, вызванных вариантом Omicron.

Дания, где 81,5% населения вакцинировано, во вторник сняла все ограничения, несмотря на стремительный рост заболеваемости Covid-19.

Другие скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция и Финляндия, объявили на этой неделе об отмене многих своих мер по борьбе с коронавирусом, указав на высокий уровень вакцинации населения и низкие показатели госпитализации.