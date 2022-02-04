Австрія першою в Європі запровадила обов'язкову вакцинацію від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Австрія стала першою країною в Європі, яка у п'ятницю запровадила національний мандат на вакцинацію проти Covid-19 для дорослих після того, як президент Олександр Ван дер Беллен підписав його. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
Деталі
Внаслідок заходів Австрії ті, хто не має сертифікату вакцини чи виключення, можуть бути оштрафовані на 600 євро (680 доларів США).
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Австрії, вагітні жінки і ті, хто не може бути вакцинований, звільняються від дії цього закону. Звільнення від вакцинації також поширюється на людей, які нещодавно заразилися Covid-19, та діятиме протягом 180 днів з дати отримання ними першого позитивного тесту ПЛР на Covid-19.
Новий закон діятиме до 31 січня 2024 року, і нещепленим людям може загрожувати максимальний штраф у розмірі 3600 євро (4000 доларів США).
Що було раніше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на введенні мандату на вакцинацію в рамках стратегії країни зі стримування Covid-19, і наприкінці березня очікується ключове голосування щодо потенційного мандату на вакцину.
За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, як у Німеччині, так і в Австрії рівень вакцинації вищий, ніж у середньому по Європейському союзу: 70,4%.
Німеччина посідає друге місце у Європі за чисельністю населення після Італії. 28 січня міністр охорони здоров'я Німеччини та епідеміолог Карл Лаутербах заявив, що нещеплених німців вчетверо більше, ніж у Великій Британії, і втричі більше ніж в Італії.
У п'ятницю ФРН повідомила про рекордні 248 838 нових випадків.
Досвід інших європейських країн
В той час, як деякі європейські країни посилюють вимоги, інші відмовляються від правил Covid-19, незважаючи на сплеск випадків, спричинених варіантом Omicron.
Данія, де 81,5% населення вакциновано, у вівторок зняла всі обмеження, незважаючи на стрімке зростання захворюваності Covid-19.
Інші скандинавські країни, такі як Норвегія, Швеція та Фінляндія, оголосили цього тижня про скасування багатьох своїх заходів щодо боротьби з коронавірусом, вказавши на високий рівень вакцинації населення та низькі показники госпіталізації.