Австрія першою в Європі запровадила обов'язкову вакцинацію від COVID-19

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Австрія стала першою країною в Європі, яка у п'ятницю запровадила національний мандат на вакцинацію проти Covid-19 для дорослих після того, як президент Олександр Ван дер Беллен підписав його. Про це УНН пише з посиланням на CNN.