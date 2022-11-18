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Австралийский миллиардер Эндрю Форрест создал инвестфонд в поддержку Украины и выделил 500 млн долларов, — BBC

Киев • УНН

 • 455857 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Австралийский горнодобывающий миллиардер Эндрю Форрест учредил инвестиционный фонд, который, как надеются, составит не менее 25 миллиардов долларов, чтобы помочь восстановить разрушенную войной Украину.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мистер Форрест и его супруга выделили 500 миллионов долларов в фонд, который, по словам организаторов, со временем может вырасти до 100 миллиардов долларов.

Инициатива зеленого роста Украины планирует инвестировать в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетические и телекоммуникационные сети.

Фонд заявил, что сотрудничает с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock, и надеется получить поддержку государственных инвестиционных фондов и других профессиональных инвесторов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский, выступая на Форуме новой экономики Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum), заявил, что Украина может стать источником нового глобального развития, как только восстановит территориальную целостность и гарантирует надежный мир.

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