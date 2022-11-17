Украина может стать источником нового глобального развития - Зеленский

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"Когда мы восстановим территориальную целостность и гарантируем надежный мир, Украина станет мощным источником нового глобального развития. И это не просто экономика, а именно современная экономика", - заявил президент.

Детали

По словам Зеленского, Украина способна заместить чистой энергией российское ископаемое топливо, поскольку имеет потенциал в низкоуглеродистой энергетике.

"Украина способна стать ключевым партнером Европейского Союза для целей декарбонизации. Мы станем одним из основных поставщиков "зеленого" водорода и "зеленого" электричества в ЕС. Климатические условия Украины, свободные площади, энергия солнца, энергия ветра позволяют производить "зеленую" "электричество с очень конкурентной себестоимостью", - сказал он.

Президент сообщил, что за три года до полномасштабного вторжения рф в стране было построено 7 гигаватт возобновляемой энергетики. К тому же, добавил он, Украина может производить "десятки миллионов тонн зеленого и дешевого аммиака" и имеет сильные позиции в биоэнергетике, атомной энергетике и энергетической инфраструктуре, объединенной с энергосетью Евросоюза.

"Сейчас имеем решение одной из крупнейших австралийских частных инвестиционных групп, которая обязалась инвестировать первые 500 миллионов долларов именно в инициативу относительно "зеленого" роста Украины в рамках создания Фонда восстановления объемом 25 миллиардов долларов. Я благодарен господину Эндрю Форресту за решение быть первым, а также господину Ларри Финку из BlackRock за помощь в структурировании этого Фонда", – проинформировал Зеленский.

Кроме этого он отметил, что современная экономика "нуждается в литии, графите и других редкоземельных металлах", наибольшие запасы в Европе некоторых есть в Украине. Зеленский предложил продлить Черноморскую инициативу бессрочно, чтобы обеспечить стабильность.

Напомним

Зеленский во время выступления на Bloomberg New Economy Forum заявил, что достижение мира в Украине является глобальной потребностью.