Україна може стати джерелом нового глобального розвитку - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Володимир Зеленський під час виступу на Форумі нової економіки Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) заявив, що Україна може стати джерелом нового глобального розвитку, як тільки відновить територіальну цілісність та гарантує надійний мир. Про це пише УНН, посилаючись на сторінку Зеленського у Telegram.
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"Коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку", - заявив президент.
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За словами Зеленського, Україна здатна замістити чистою енергією російське викопне паливо, оскільки має потенціал у низьковуглецевій енергетиці.
"Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для цілей декарбонізації. Ми станемо одним з основних постачальників "зеленого" водню й "зеленої" електрики в ЄС. Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти "зелену" електрику з дуже конкурентною собівартістю", - сказав він.
Президент повідомив, що за три роки до повномасштабного вторгнення рф в країні було збудовано 7 гігаватів відновлюваної енергетики. До того ж, додав він, Україна може виробляти "десятки мільйонів тонн зеленого і дешевого аміаку" та має сильні позиції в біоенергетиці, атомній енергетиці й енергетичній інфраструктурі, яка об'єднана з енергомережею Євросоюзу.
"Зараз маємо рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов'язалася інвестувати перші 500 мільйонів доларів саме в ініціативу щодо "зеленого "зростання України в межах створення Фонду відновлення обсягом 25 мільярдів доларів. Я вдячний пану Ендрю Форресту за рішення бути першим, а також пану Ларрі Фінку з BlackRock за допомогу у структуруванні цього Фонду", - поінформував Зеленський.
Крім цього він зазначив, що сучасна економіка "потребує літію, графіту та інших рідкоземельних металів", найбільші запаси у Європі деяких є в Україні. Зеленський також запропонував подовжити Чорноморську ініціативу безстроково, щоб забезпечити стабільність.
Нагадаємо
Зеленський під час виступу на Bloomberg New Economy Forum заявив, що досягнення миру в Україні є глобальною потребою.