Україна може стати джерелом нового глобального розвитку - Зеленський

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"Коли ми відновимо територіальну цілісність і гарантуємо надійний мир, Україна стане потужним джерелом нового глобального розвитку. І це не просто про економіку, а саме про сучасну економіку", - заявив президент.

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За словами Зеленського, Україна здатна замістити чистою енергією російське викопне паливо, оскільки має потенціал у низьковуглецевій енергетиці.

"Україна здатна стати ключовим партнером Європейського Союзу для цілей декарбонізації. Ми станемо одним з основних постачальників "зеленого" водню й "зеленої" електрики в ЄС. Кліматичні умови України, вільні площі, енергія сонця, енергія вітру дають змогу виробляти "зелену" електрику з дуже конкурентною собівартістю", - сказав він.

Президент повідомив, що за три роки до повномасштабного вторгнення рф в країні було збудовано 7 гігаватів відновлюваної енергетики. До того ж, додав він, Україна може виробляти "десятки мільйонів тонн зеленого і дешевого аміаку" та має сильні позиції в біоенергетиці, атомній енергетиці й енергетичній інфраструктурі, яка об'єднана з енергомережею Євросоюзу.

"Зараз маємо рішення однієї з найбільших австралійських приватних інвестиційних груп, яка зобов'язалася інвестувати перші 500 мільйонів доларів саме в ініціативу щодо "зеленого "зростання України в межах створення Фонду відновлення обсягом 25 мільярдів доларів. Я вдячний пану Ендрю Форресту за рішення бути першим, а також пану Ларрі Фінку з BlackRock за допомогу у структуруванні цього Фонду", - поінформував Зеленський.

Крім цього він зазначив, що сучасна економіка "потребує літію, графіту та інших рідкоземельних металів", найбільші запаси у Європі деяких є в Україні. Зеленський також запропонував подовжити Чорноморську ініціативу безстроково, щоб забезпечити стабільність.

Нагадаємо

Зеленський під час виступу на Bloomberg New Economy Forum заявив, що досягнення миру в Україні є глобальною потребою.