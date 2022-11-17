"Мир в Україні - це глобальна потреба. Я знаю, що його можливо досягти" - Зеленський

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Зеленський заявив, що глобальна ситуація прямо залежить від того, коли і як закінчиться російська агресія, тому Україна пропонує формулу миру "не просто для нас, а для всього світу". За його словами, формула полягає у тому, щоб відповідати на загрози комплексно, повертати мир "надійно, довготривало".

"Простим припиненням вогню нічого не вирішиш. Саме така наша формула... Простим пом’якшенням криз, що спровоковані росією, не повернеш стабільність. Треба повністю демонтувати загрозу", - сказав він.

Він також закликав міжнародні компанії до співпраці з Україною, адже "приєднуючись до відбудови , країни і компанії отримують стимули для зростання".

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"Мир в Україні – це глобальна потреба. Підкреслюю: не тимчасове затишшя, не муляж миру, яким спокушає росія, аби просто підготувати новий етап агресії, – а справжній мир. Я знаю, що його можливо досягти. Але для цього треба берегти глобальну єдність – і продовжувати підтримку нашої боротьби за свободу. Треба берегти глобальну чесність – і посилювати тиск на росію за терор. І треба берегти глобальну раціональність – і вже зараз співпрацювати з нами заради майбутнього розвитку", - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів "Великої двадцятки" (G20) і окреслив бачення шляху до миру.