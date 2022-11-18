Австралійський мільярдер Ендрю Форрест створив інвестфонд на підтримку України та виділив 500 млн доларів, — BBC

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Містер Форрест і його дружина виділили 500 мільйонів доларів у фонд, який, за словами організаторів, з часом може зрости до 100 мільярдів доларів.

Ініціатива зеленого зростання України планує інвестувати в первинну інфраструктуру, таку як енергетичні та телекомунікаційні мережі.

Фонд заявив, що співпрацює з Ларрі Фінком, головою інвестиційного гіганта BlackRock, і сподівається отримати підтримку державних інвестиційних фондів та інших професійних інвесторів.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Форумі нової економіки Bloomberg (Bloomberg New Economy Forum) заявив, що Україна може стати джерелом нового глобального розвитку, як тільки відновить територіальну цілісність та гарантує надійний мир.