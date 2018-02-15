Австралийским политикам запретят секс с коллегами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Австралии запретил министрам иметь секс с персоналом. Об этом пишет
Bloomberg, передает УНН.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл решил пересмотреть кодекс поведения министров правительства и запретил им половые отношения со своими сотрудниками из-за скандала, связанного с заместителем Барнаби Джойсом.
50-летний политик Джойс публично, с помощью телевидения, сделал извинения перед женой и четырьмя дочерьми за внебрачные отношения со своей бывшей медиа-консультанткой, которая к тому же забеременела.
"Министерский кодекс поведения будет обновлен для того, чтобы чиновники осознали высокие требования общества относительно них. И независимо от того, являются ли они в браке или холостыми, они не должны иметь сексуальные отношения со своими сотрудниками", - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, Президент США Дональд Трамп отреагировал на критику в свой адрес в книге Майкла Вулфф, назвав себя не просто "гением", а "очень стабильным гением".