Австралійським політикам заборонять секс з колегами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Австралії заборонив міністрам мати секс із персоналом. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл вирішив переглянути кодекс поведінки міністрів уряду та заборонив їм статеві стосунки зі своїми співробітниками через скандал, пов'язаний з його заступником Барнабі Джойсом.
50-річний політик Джойс публічно, за допомогою телебачення, зробив вибачення перед дружиною та чотирма доньками за позашлюбні стосунки зі своєю колишньою медіа-консультанткою, яка до того ж завагітніла.
"Міністерський кодекс поведінки буде оновлено для того, щоб урядовці усвідомили високі вимоги суспільства щодо них, і що незалежно від того, чи є вони одруженими чи неодруженими, вони не повинні мати сексуальні стосунки зі своїми співробітниками", - наголосив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп відреагував на критику в свою адресу в книзі Майкла Вулффа, назвавши себе не просто “генієм”, а “дуже стабільним генієм”.