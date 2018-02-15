Австралійським політикам заборонять секс з колегами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Австралії заборонив міністрам мати секс із персоналом. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл вирішив переглянути кодекс поведінки міністрів уряду та заборонив їм статеві стосунки зі своїми співробітниками через скандал, пов'язаний з його заступником Барнабі Джойсом.

50-річний політик Джойс публічно, за допомогою телебачення, зробив вибачення перед дружиною та чотирма доньками за позашлюбні стосунки зі своєю колишньою медіа-консультанткою, яка до того ж завагітніла.

"Міністерський кодекс поведінки буде оновлено для того, щоб урядовці усвідомили високі вимоги суспільства щодо них, і що незалежно від того, чи є вони одруженими чи неодруженими, вони не повинні мати сексуальні стосунки зі своїми співробітниками", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп відреагував на критику в свою адресу в книзі Майкла Вулффа, назвавши себе не просто “генієм”, а “дуже стабільним генієм”.

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