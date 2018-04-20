Австралийка выиграла 10 млн долларов в лотерею

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 12385 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 28674 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 45592 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 72593 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 116799 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 89781 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 126843 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185273 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278334 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203181 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.4м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 118524 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 111459 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 92573 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 115206 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 61945 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 62355 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 115630 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 382899 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 344831 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 429622 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16069 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27260 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33420 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68640 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275783 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Австралийка выиграла 10 млн долларов в лотерею

Киев • УНН

 • 6541 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Жительница австралийского города Мельбурн выиграла 10 млн долл в лотерею, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Австралийка выиграла 10 млн долларов в лотерею

Счастливая победительница пожелала остаться анонимной. Вместе с этим, эмоций от выигрыша ей скрыть не удалось.

“Когда мне сказали, что я выиграла 10 млн долл, я подумала что это розыгрыш. И, если честно, я до сих пор не верю”, — рассказала она.

Победительница призналась, что теперь она бросит работу.

“Денежный приз поможет мне купить новый дом и отправится в долгожданный отпуск”, — добавила она.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 288 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году в Украине появилось 9 новых миллионеров.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, обеспечение образования для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Напомним, что недавно победитель “Лото-Забава” в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги, купил дом для сына.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63