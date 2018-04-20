Австралийка выиграла 10 млн долларов в лотерею

Счастливая победительница пожелала остаться анонимной. Вместе с этим, эмоций от выигрыша ей скрыть не удалось.

“Когда мне сказали, что я выиграла 10 млн долл, я подумала что это розыгрыш. И, если честно, я до сих пор не верю”, — рассказала она.

Победительница призналась, что теперь она бросит работу.

“Денежный приз поможет мне купить новый дом и отправится в долгожданный отпуск”, — добавила она.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 288 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году в Украине появилось 9 новых миллионеров.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, обеспечение образования для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Напомним, что недавно победитель “Лото-Забава” в тираже № 911 от 22 января 2017 года, водитель Игорь Мокин из Хмельницкой области, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Первое, что он сделал на полученные деньги, купил дом для сына.