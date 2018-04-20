Австралійка виграла 10 млн доларів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Жителька австралійського міста Мельбурн виграла 10 млн доларів у лотерею, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Щаслива переможниця побажала залишитися анонімною. Разом з цим, емоцій від виграшу їй приховати не вдалося.
"Коли мені сказали, що я виграла 10 млн доларів, я подумала, що це розіграш. І, якщо чесно, я досі не вірю", - розповіла вона.
Переможниця зізналася, що тепер вона кине роботу.
"Грошовий приз допоможе мені купити новий будинок і відправитися в довгоочікувану відпустку", - додала вона.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів державної лотереї "Лото-Забава" налічує вже 288 щасливчиків, яким вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Тільки цього року в Україні з'явилося 9 нових мільйонерів.
Виграні кошти переможці, в основному, витрачають на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, забезпечення освіти для дітей чи онуків, і лише трохи залишають для задоволення своїх маленьких радостей у вигляді довгоочікуваного відпустки в різних куточках України або за кордоном.
Тобто більшість українців ставляться до раптово виграних грошей як до можливості поліпшити умови життя і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і, певною мірою, альтруїстично, на благо дітей і онуків.
Нагадаємо, що недавно переможець "Лото-Забава" в накладі №911 від 22 січня 2017 року, водій Ігор Мокін з Хмельницької області, поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Перше, що він зробив на отримані гроші, купив будинок для сина.