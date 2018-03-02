Австралиец в 99 лет установил рекорд по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. 99-летний уроженец Австралии Джордж Коронс выступил в историческом заплыве, установив рекорд в своей возрастной группе, сообщает УНН со ссылкой на ВВС и АВС.
В Квинсленде был устроен специальный заплыв на котором и было установлено историческое достижение. Коронс оказался единственным участником в своей возрастной группе — от 100 до 104 лет (атлетов делили на группы соответственно количеству лет, исполнятся им в текущем году, Коронсу в апреле будет 100 лет).
Австралиец проплыл 50 метров с результатом в 56,12 секунды. Мировой рекорд, установленный в 2009 году, был значительно превзойден. Прошлый результат — 1 минута и 16,92 секунды.
“В таком возрасте нужно больше времени, вы скорее устаете. Но если все делать правильно, награда будет нереальной. Это был образцовый и хорошо сбалансированный заплыв для меня”, — подчеркнул австралиец.
Также рекордсмен сказал, что он был поражен поддержкой на Золотом побережье.
Отметим, что заплыв Коронес состоялся незадолго до австралийских испытаний плавания на Играх Содружества, которые начнутся на Золотом побережье в следующем месяце. Там он планирует выступить на дистанции в 100 метров, где также хочет побить рекорд (3:34,10 мин).