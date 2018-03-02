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Австралієць в 99 років встановив рекорд з плавання

Австралієць в 99 років встановив рекорд з плавання

Київ • УНН

 • 15544 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. 99-річний уродженець Австралії Джордж Коронс виступив в історичному запливі, встановивши рекорд у своїй віковій групі, повідомляє УНН з посиланням на ВВС і АВС.

В Квінсленді був влаштований спеціальний заплив на якому і було встановлено історичне досягнення. Коронс виявився єдиним учасником в своїй віковій групі — від 100 до 104 років (атлетів ділили на групи відповідно кількості років, які виповняться їм в поточному році, Коронсу в квітні буде 100 років).

Австралієць проплив 50 метрів з результатом в 56,12 секунди. Світовий рекорд, встановлений в 2009 році, був значно перевершений. Минулий результат — 1 хвилина і 16,92 секунди.

“У такому віці потрібно більше часу, ви швидше втомлюєтеся. Але якщо все робити правильно, нагорода буде нереальною. Це був зразковий і добре збалансований заплив для мене”, — наголосив австралієць.

Також рекордсмен сказав, що він був вражений підтримкою на Золотому узбережжі.

Зазначимо, що заплив Коронеса відбувся незадовго до австралійських випробувань плавання на Іграх Співдружності, які почнуться на Золотому узбережжі в наступному місяці. Там він планує виступити на дистанції в 100 метрів, де також хоче побити рекорд (3:34,10 хв).

 

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