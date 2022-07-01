Австралия ввела санкции против кабаевой, путиных и патрушева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Австралия включила в санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов, а также членов их семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.
Детали
Под санкции попали 16 человек, в том числе глава Минсельхоза рф дмитрий патрушев, министр транспорта виталий савельев, гимнастка алина кабаева, а также бизнесмены игорь и михайло путины и другие.
Ранее
Австралия ввела финансовые санкции и запретила вьезд двум дочерям российского диктатора владимира путина, дочери главы МИД рф сергея лаврова и 144 российским депутатам.
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