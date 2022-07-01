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13:08 • 10043 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 33686 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Австралия ввела санкции против кабаевой, путиных и патрушева

Австралия ввела санкции против кабаевой, путиных и патрушева

Киев • УНН

 • 98350 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Австралия включила в санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов, а также членов их семей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Австралии.

Детали

Под санкции попали 16 человек, в том числе глава Минсельхоза рф дмитрий патрушев, министр транспорта виталий савельев, гимнастка алина кабаева, а также бизнесмены игорь и михайло путины и другие.

Ранее 

Австралия ввела финансовые санкции и запретила вьезд двум дочерям российского диктатора владимира путина, дочери главы МИД рф сергея лаврова и 144 российским депутатам.

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